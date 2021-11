Thunderful Publishing presenta il dodge 'em up Swordship

Serata intensa quella di ieri per Thunderful Publishing, che oltre a un nuovo titolo della serie SteamWorld non ha mancato di riservare spazio anche ad altri interessanti annunci. Fra questi figura senza dubbio Swordship, un gioco che si chiede “e se facessimo un shoot ‘em up, ma senza la parte dove spari?” Il risultato, a quanto pare, è un gioco tanto stiloso quanto adrenalinico in cui dovremo schivare gli attacchi nemici in modo da portarli ad eliminarsi fra di loro.











Titolo di debutto dello studio svizzero Digital Kingdom, ha già una pagina su Steam; il suo arrivo è confermato anche su console, ma non sono stati forniti dettagli su quali nello specifico. A quanto pare, Swordship avrà una struttura simil-roguelite, con livelli generati proceduralmente e la possibilità di potenziare o cambiare il mezzo a disposizione, così da adattarlo al nostro stile di gioco. Ancora nessuna informazione precisa sulla data d’uscita, attualmente prevista per un generico 2022.