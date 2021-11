Gran Turismo 7: un nuovo developer diary dedicato ai tracciati

Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo developer diary dedicato a un aspetto fondamentale di qualunque racing game, e dunque ovviamente anche di Gran Turismo 7: i tracciati. Nel video, possiamo sentire il CEO dello studio Kazunori Yamauchi parlare delle tecniche di ricostruzione utilizzate per ricostruire i percorsi al millimetro, e dell’importanza data al fattore atmosferico. Pioggia, vento, differenti condizione di luce: tutte cose che possono cambiare radicalmente il modo in cui un pilota si comporta al volante. Yamauchi, che ha alle spalle una carriera di guida competitiva, ha anche rivelato che il suo tracciato preferito in assoluto è il teutonico Nürburgring, che gli dà sempre l’impressione di “saltare al di fuori del mondo in cui vivo, e in uno completamente diverso”. Non dubitiamo che anche Gran Turismo 7 ci fornirà impressioni simili, quando uscirà il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5.