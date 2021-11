Un trailer annuncia l'avventura sci-fi Planet of Lana

Alla serie di giochi annunciati nel corso delle ultime ore da Thunderful Publishing va ad aggiungersi anche Planet of Lana, un’avventura che si distingue immediatamente per il suo affascinante stile grafico caratterizzato da piacevoli tinte pastello. Ambientato su un pianeta dove uomo e natura hanno imparato a convivere, il gioco di Wishfully vede la giovane protagonista e il suo piccolo amico fare la loro parte per assicurarsi che l’ordine sia preservato. A minacciarlo, infatti, è calato dal cielo un robotico esercito.

Descritto dai creatori come “una puzzle-adventure cinematografica”, Planet of Lana arriverà su PC e console Xbox nel corso del 2022.