Farming Simulator 22: il nuovo video mostra la Francia

Farming Simulator 22 torna a presentarsi con un nuovo video dedicato a una delle sue tre mappe: l’affascinante Haut-Beyleron, ambientata nel sud della Francia. Fra colline, paesaggi montani in lontananza e la costa del Mediteranneo a pochi minuti di viaggio, questo luogo incantevole è perfetto per dedicarsi alla coltivazione di vigneti e uliveti, da cui potremo produrre i vini e l’olio d’oliva che rendono tanto celebre questa regione. Non mancherà nemmeno un incentivo all’esplorazione con i numerosi luoghi d’interesse sparsi per la mappa, fra cui un antico castello medievale. In totale, Haut-Beyleron offrirà 48 campi coltivabili di varie forme e dimensioni, con la possibilità di crearne altri; un po’ meno, dunque, rispetto agli 80 di Elmcreek. Farming Simulator 22 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia il 22 novembre.