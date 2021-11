Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition ora disponibile

Periodo di grandi compleanni, questo. Grand Theft Auto III compie infatti vent’anni, e Rockstar ha deciso di celebrare la storica data pubblicando Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, una versione rimasterizzata e con grafica ammodernata del terzo capitolo della serie, di Vice City e di San Andreas. La collezione è disponibile per l’acquisto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; il 7 dicembre arriverà nei negozi anche la versione scatolata, e nella prima metà del 2022 i tre giochi arriveranno anche su Android e iOS.

La trilogia di Rockstar Games è stata adattata per le piattaforme moderne da Grove Street Games utilizzando l’Unreal Engine. Oltre a texture perfezionate e illuminazione e tempo atmosferico rinnovati, Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition include anche un aggiornamento del sistema dei comandi, reso più vicino a quello adottato da GTA V, e migliorie specifiche per ogni piattaforma. Di seguito, potete trovare tre video di comparazione fra i titoli originali e le loro versioni rimasterizzate.