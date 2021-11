Rainbow Six Extraction: confermata la data di uscita a gennaio

Dopo un primo avvistamento qualche giorno fa, Ubisoft ha ufficializzato la data di uscita di Rainbow Six Extraction, che dunque debutterà su PC e console il prossimo 20 gennaio 2022.

Da notare che acquistando una copia di Rainbow Six Extraction verranno sbloccati anche due inviti Buddy Pass che permetteranno di invitare altrettanti amici a giocare gratuitamente per 14 giorni. Qualsiasi risultato che i membri della squadra avranno ottenuto durante queste due settimane verrà mantenuto in caso di acquisto del gioco completo. Inoltre, effettuando la prenotazione del gioco verrà sbloccato anche il Pacchetto Cosmetico Decadimento Orbitale. In più, chi giocasse sia a Rainbow Six Siege che a Rainbow Six Extraction riceverà il pacchetto Fronte Unito, che contiene quattro gearset esclusivi divisi nei due giochi e sbloccherà immediatamente, in Siege, l’intera lista dei 18 operatori di Extraction.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia.

