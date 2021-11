Outriders: annunciato un broadcast dedicato al nuovo update gratuito

Square Enix ha annuciato un nuovo broadcast dedicato ad Outriders attraverso il quale gli sviluppatori di People Can Fly diffonderanno notizie circa il prossimo update gratuito del gioco.

L’appuntamento è fissato alle 18:00 di lunedì 15 novembre, quando la trasmissione andrà in onda sul canale Twitch ufficiale di Square Enix. In quell’occasione scopriremo di più sul futuro di Outriders, che vi ricordiamo essere stato aggiunto di recente al catalogo del servizio Xbox Game Pass.

