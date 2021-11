Call of Duty: Vanguard, Activision rimuove il Corano dal gioco e si scusa

Call of Duty: Vanguard si è recentemente ritrovato al centro di una polemica che ha coinvolto buona parte dei videogiocatori musulmani a causa della presenza del Corano all’interno del gioco. Il videogioco di Activision e Sledgehammer è stato bersagliato di critiche per il modo in cui è stato trattato il testo sacro dell’Islam: in un livello della campagna Zombi, infatti, era possibile calpestare delle pagine del Corano, un’azione che nella cultura islamica è considerata una mancanza di rispetto, se non addirittura un vero e proprio affronto.

In seguito alle lamentele di numerosi utenti musulmani, Activision ha prontamente rimosso il Corano dai livelli di Call of Duty: Vanguard incriminati, scusandosi pubblicamente con un messaggio in lingua araba, spiegando che tali asset erano stati inseriti per errore all’interno del gioco. Verrebbe però da chiedersi come si fa a inserire per errore delle pagine di un testo sacro in un videogioco.