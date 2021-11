WoW Shadowlands: Blizzard presenta l'aggiornamento Fine dell'Eternità

Blizzard Entertainment ha presentato Fine dell’Eternità, l’ultimo aggiornamento di WoW Shadowlands che concluderà la storia degli eroi di Azeroth impegnati a sventare i piani del Carceriere.











L’update 9.2 includerà i seguenti contenuti:

Nuova zona – Zereth Mortis: esplora la realtà dei Primi, i misteriosi architetti di tutti gli aldilà delle Terretetre.

esplora la realtà dei i misteriosi architetti di tutti gli aldilà delle Terretetre. Nuova incursione – Sepolcro dei Primi: i personaggi combatteranno con i più potenti alleati del Carceriere, prima di giungere all’epico scontro contro di lui.

i personaggi combatteranno con i più potenti alleati del Carceriere, prima di giungere all’epico scontro contro di lui. Set di classe: ogni classe avrà a disposizione un set di armatura unico ispirato ai Progenitori, disponibile attraverso incursioni, spedizioni e PvP.

ogni classe avrà a disposizione un set di armatura unico ispirato ai Progenitori, disponibile attraverso incursioni, spedizioni e PvP. Nuova area di missioni – Empireo : i personaggi collaboreranno con gli abitanti di Zereth Mortis per aiutarli a fronteggiare le forze del Carceriere che li stanno invadendo.

: i personaggi collaboreranno con gli abitanti di Zereth Mortis per aiutarli a fronteggiare le forze del Carceriere che li stanno invadendo. Aggiornamenti a Tazavesh: come successo in passato con le mega-spedizioni disponibili solo in modalità Mitica, Tazavesh verrà divisa in due spedizioni più piccole, ognuna delle quali sarà disponibile in modalità Eroica e Mitica+.

Purtroppo non è stato annunciato quando verrà pubblicato l’aggiornamento di World of Warcraft, ma Blizzard assicura che non bisognerà attendere a lungo.