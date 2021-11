Rockstar rimuove GTA The Trilogy dalla vendita su PC

Pubblicato nella giornata di ieri su PC e console, GTA The Trilogy Definitive Edition è purtroppo stata rimossa dalla vendita nella sua incarnazione per personal computer.

Al momento manca un comunicato ufficiale, tuttavia la raccolta non è più acquistabile tramite il sito ufficiale di Rockstar, probabilmente a causa dei gravi problemi che stanno affliggendo il Launcher in queste ore. Moltissimi utenti stanno lamentando l’impossibilità di accedere al Rockstar Launcher, rendendo di fatto impossibile giocare non soltanto a Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, ma anche agli altri prodotti della compagnia. Lo studio fa sapere di essere al lavoro per risolvere le criticità, chiedendo agli utenti di pazientare in attesa di un fix definitivo.

Segnaliamo, infine, che la Trilogy di GTA, pur non essendo momentaneamente disponibile per l’acquisto su PC, è comunque disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare