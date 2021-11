Shin Megami Tensei V: ATLUS pubblica un messaggio per i fan

L’attesa per Shin Megami Tensei V si avvicina alla sua fine: nel corso della giornata odierna, il gioco approderà infatti sul Nintendo eShop. ATLUS ha deciso di celebrare l’avvenimento pubblicando sul suo profilo Twitter un messaggio rivolto direttamente ai fan. Lo studio ha spiegato come il lancio in contemporanea globale del gioco sia stata una completa novità per ATLUS, che si è trovata ad affrontare nuove sfide, non solo in termini interni ma anche per quanto riguarda i rapporti con il marketing e le agenzie di localizzazione.

ATLUS è in ogni modo più che convinta che lo sforzo ne sia valso la pena, anche grazie al supporto ricevuto dai fan di lunga data della serie. Ma Shin Megami Tensei V non è rivolto solo agli aficionados: “Speriamo che anche molti amanti degli RPG che non hanno mai messo mano ai nostri giochi decidano di provarlo”, e rimanere affascinati sia dal sistema di combattimento a turni che dalla storia del titolo, che “non è il classico bene contro male”.