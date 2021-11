Elden Ring: prende il via il Closed Beta Test

Se per caso siete fra i fortunati che hanno ricevuto l’invito al Closed Beta Test di Elden Ring speriamo vivamente che non vi siate dimenticati del suo inizio, ma casomai ci pensiamo noi a ricordarvelo. Nelle giornate fra oggi e il 15 novembre potrete provare la nuova creazione di From Software, ma solo in determinate fasce orarie:

La limitazione a queste finestre temporali serve, oltre che a permettere agli sviluppatori di monitorare più agevolmente la situazione, anche a facilitare il gioco multiplayer. E se per caso per voi Elden Ring rappresenta il vostro primo approccio agli action in chiave From Software, sappiate che sul sito del publisher potete trovare una agevole quanto completa Starter Guide. Tutti gli altri, intanto, dovranno aspettare il 25 febbraio 2022.