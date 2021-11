Playdate, la console a manovella, uscirà a inizio 2022

Se speravate di mettere mano entro fine anno su Playdate, una particolare console portatile a manovella, ci dispiace di essere portatori di cattive notizie. Tramite i suoi canali social e la newsletter per i backer, Panic ha infatti annunciato che la console non arriverà più entro fine 2021, ma nel corso dei primi mesi del 2022. Ad aver causato questo slittamento nella data di uscita non è stata – per una volta tanto – la carenza di semiconduttori, ma una “battery tragedy”: delle 5000 unità già pronte, alcune mostravano problemi significativi con la durata della batteria, in alcuni casi così gravi da non permettere nemmeno di avviare la Playdate. I creatori della console si sono dunque visti costretti a richiedere la sostituzione dell’intero lotto al fornitore.

