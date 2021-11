Battlefield 2042: prime informazioni sul contenuto post lancio

Che DICE ed Electronic Arts intendessero adottare un approccio live-service con Battlefield 2042 è cosa nota, ma il significato esatto di questo approccio ancora no. Almeno, fino ad ora: in un lungo post che ci invita a prepararci al lancio del gioco e a cosa aspettarci da esso, lo studio svedese ha infatti condiviso anche alcune informazioni sul contenuto post lancio. Il primo anno del gioco sarà suddiviso in quattro Stagioni, ciascuna di esse con il suo Battle Pass, il che significa contenuto cosmetico in abbondanza. Ogni Stagione porterà con sé anche un nuovo Specialista Dis-Pat, nuove mappe e altro contenuto nuovo.

DICE ha anche specificato che intende rilasciare anche aggiornamenti alla modalità Portal, che ricordiamo include contenuto di Battlefield 1942, Battlefield 3 e Bad Company 2 oltre a un potente editor. Lo studio ha promesso che riceveremo dettagli più precisi sulle novità in arrivo su Battlefield 2042 all’inizio del 2022.