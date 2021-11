Darby McDevitt torna a Ubisoft, lavorerà ad Assassin's Creed

Giusto poche ore fa, davamo la notizia di come Dan Hay, figura storica di Ubisoft, avesse deciso di lasciare la compagnia. Ebbene, sembra proprio che qualcun altro abbia deciso invece di tornarci: dopo aver lasciato il publisher francese a marzo di questo quest’anno, Darby McDevitt ha di recente annunciato il suo ritorno. McDevitt è un veterano di lunga data di Ubisoft, presso cui ha ricoperto il ruolo di narrative director sulla serie di Assassin’s Creed; ed è proprio lì che tornerà a lavorare. “Non sono mai stato così emozionato per i posti che andremo ad esplorare e le storie che racconteremo”, ha dichiarato Darby McDevitt, con tutta probabilità riferendosi ai lavori in corso su Assassin’s Creed Infinity.

