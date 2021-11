Halo Infinite: il multiplayer potrebbe uscire in anticipo

Com’è ben noto, la data di uscita prevista per Halo Infinite è l’8 dicembre, ma sembra che la componente multiplayer potrebbe decidere di farci una sorpresa e uscire fra pochi giorni. Molti indizi, che possiamo trovare raccolti in questo thread su Reddit e che includono fra le altre cosa datamine dell’Xbox Store e addirittura la data segnalata da Google, puntano infatti ad un lancio dell’online previsto per il 15 novembre. La data è tutt’altro che casuale: il 15 novembre sia Halo che la console Xbox originale compiranno vent’anni esatti, rendendolo dunque il giorno perfetto per il lancio di uno dei giochi più ambiziosi della serie.

Se è la campagna di Halo Infinite ad interessarvi, invece, pare che dovrete continuare ad aspettare fino ai primi di dicembre. Nel frattempo, assicuratevi di non perdervi i video degli UNSC Archives.