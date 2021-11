Remedy Entertainment apre un nuovo studio a Stoccolma

Remedy Entertainment ha di recente annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede a Stoccolma. Inizialmente, la nuova iniziativa adotterà solo il work-from-home, ma a partire dalla metà del 2022 verrà aperta anche una sede fisica nella capitale svedese. “Sappiamo che ciascuno ha necessità differenti, in giorni differenti. Alcuni giorni sono meglio spesi concentrati a lavorare su qualcosa di entusiasmante con le cuffie indosso, mentre altri, come per esempio quando i team si occupano della pianificazione, forse è meglio incontrarsi di persona. Il nostro modello ibrido permette alle persone di scegliere il metodo che preferiscono, nei giorni che decidono loro”, ha dichiarato James Salt, Game Director di Remedy.

Remedy Entertainment pianifica di assumere fino a 25 sviluppatori entro la fine del 2022; il team sarà guidato da Johnny Mang, General Manager del progetto Vanguard. Ricordiamo che Vanguard, titolo cooperativo free to play, è solo uno dei vari progetti in cantiere presso lo studio, che includono anche il seguito di Control e un suo spin-off multiplayer.