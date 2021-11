Grand Theft Auto The Trilogy: Rockstar al lavoro per sistemare i problemi

In un messaggio condiviso tramite Twitter, Rockstar ha reso noto che, sebbene il suo launcher sia ora nuovamente online, per il momento Grand Theft Auto The Trilogy – Definitive Edition non potrà né essere acquistato né giocato da chi già lo possiede. Lo studio ha chiarito di essere al lavoro per “rimuovere file inclusi non intenzionalmente in queste versioni”. Resta da vedere se questi ribaldi file siano la causa dei problemi riscontrati da molti utenti nel corso delle ultime ore, ma Rockstar ha in ogni caso dichiarato che “speriamo di potervi fornire presto quelli corretti.”

Condividi con gli amici Inviare