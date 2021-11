GTA The Trilogy Definitive Edition torna disponibile su PC

Dopo essere stata rimossa dalla vendita poco dopo il lancio a causa di diversi problemi che hanno colpito il Rockstar Launcher, la versione PC di GTA The Trilogy Definitive Edition è ora tornata disponibile.

A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente Rockstar Games: scusandosi per l’accaduto, la compagnia ha fatto sapere via Twitter che è nuovamente possibile acquistare la raccolta e giocarci su PC. Rockstar ha inoltre promesso che la trilogia verrà messa a punto e che le varie criticità che la affliggono verranno risolte.

Dunque i problemi di GTA The Trilogy Definitive Edition restano tali, almeno per ora, ma il team è già al lavoro per apportare le dovute correzioni.

Condividi con gli amici Inviare