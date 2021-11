Shin Megami Tensei 5 potrebbe approdare su PC e PS4

Pubblicato la settimana scorsa in esclusiva su Switch, Shin Megami Tensei 5 potrebbe non essere relegato a lungo sulla sola console Nintendo: è difatti possibile che nel prossimo futuro approdi anche su PC e PS4.

Secondo quanto riportato sulle colonne di PCGamesN, alcuni dataminer avrebbero trovato delle stringhe di codice sospette nel JRPG di Atlus. Tali stringhe lascerebbero trasparire l’intenzione di portare il gioco anche su queste altre due piattaforme. Da notare che non sarebbe la prima volta che un titolo della serie esca anche su PC e PS4, d’altronde già la remaster di Shin Megami Tensei III Nocturne vide la luce proprio su tali piattaforme (e su Switch); mentre in passato anche lo spin-off Persona 4 Golden è stato pubblicato su Steam, ottenendo un ottimo successo commerciale.

