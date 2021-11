Serial Cleaners verrà pubblicato da 505 Games

505 Games ha annunciato di aver stretto una partnership con Draw Distance per la pubblicazione di Serial Cleaners, l’action a tinte stealth in arrivo su PC e console nel 2022. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay.











Serial Cleaners ci metterà nei panni di quattro pulitori assoldati dalla malavita per ripulire le scene del crimine, dunque sarà nostro compito rimuovere le prove dei misfatti ed evitare di essere catturati dalla polizia.

“Non potremmo essere più contenti di unire le nostre forze con il nostro nuovo partner. 505 Games è un editore con un portfolio di titoli molto vari e di qualità,” ha dichiarato Michał Mielcarek, CEO di Draw Distance. “Poter includere Serial Cleaners in questa lista ci rende orgogliosi, e abbiamo intenzione di organizzare un campagna grandiosa per promuovere insieme il nostro gioco stealth-action a tema criminale in puro stile anni ’90 in tutto il mercato mondiale.“