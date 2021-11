Bandai Namco e Arc System Works hanno pubblicato un nuovo trailer di Guilty Gear Strive dedicato a Happy Chaos, il terzo personaggio aggiuntivo del Season Pass 1.











Happy Chaos si unirà al roster di Guilty Gear Strive dal 30 novembre per i possessori del Season Pass 1 su PC, PS4 e PS5. Su PC nella medesima data sarà disponibile anche per l’acquisto individuale, mentre chi gioca su PS4 e PS5 dovrà attendere il 3 dicembre per poter acquistare il singolo DLC.