Nobody Saves the World: ecco il trailer di gameplay dedicato al multiplayer

In questo video, gli sviluppatori pongono l’accento sulle sinergie che si verranno a creare sfruttando le diverse abilità dei vari personaggi presenti nel gioco. Per esempio, nel filmato vediamo uno dei giocatori impersonare un cavallo in grado di avvelenare i nemici, mentre il secondo utente che controlla il topolino fa detonare le nuvole venefiche per infliggere danni ancora maggiori. I ragazzi di DrinkBox Studios spiegano che completando le quest sarà possibile acquisire nuove forme per il protagonista, le quali permettono di sbloccare abilità sempre più potenti.

Vi ricordiamo che Nobody Saves the World sarà disponibile su PC, Xbox One e Series X|S all’inizio del 2022. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.