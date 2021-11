F1 2021 si aggiorna: arriva il circuito di Jeddah

Dopo Imola e Portimao, è giunto il momento anche per il circuito di Jeddah di fare la sua apparizione su F1 2021. Il tracciato saudita è già disponibile sul titolo di Codemasters in seguito a un aggiornamento gratuito; il publisher Electronic Arts intende inoltre celebrare il culmine di una delle stagioni più competitive di sempre offrendo sconti sul gioco, che prenderanno il via il 19 novembre. Su console Xbox e PlayStation è inoltre disponibile una prova gratuita.











Jeddah, che arriverà su F1 2021 pochi giorni prima del suo debutto ufficiale nel campionato mondiale, è una delle gare più veloci del calendario: con le sue lunghe rette permette infatti ai piloti di arrivare facilmente a velocità che si aggirano intorno ai 250 km/h, rendendola una gara ricca di possibilità di sorpasso.