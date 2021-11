Rainbow Six Extraction: nuovo trailer, novità sul contenuto post-lancio

Manca ancora qualche tempo all’uscita di Rainbow Six Extraction, previsto per il 20 gennaio 2022. Ubisoft però a quanto pare vuole assicurarsi che nessuno arrivi impreparato all’appuntamento, e ha quindi anticipato quali saranno i suoi piani per il contenuto post-lancio del gioco, tra sfide speciali ed eventi a tema. Prima di parlarne, però, lasciamo spazio al nuovo trailer cinematografico del gioco, che vede tre agenti del team REACT impegnati a portare in salvo Sledge.











Per quanto riguarda il contenuto post-lancio di Rainbow Six Extraction, Ubisoft ha intenzione di creare un endgame che sia in continua evoluzione. I Protocolli Maelstrom saranno una modalità sfida settimanale nel corso della quale dovremo affrontare nove sottozone, nemici più tosti del normale, con risorse scarse e un limite temporale. Completare i vari obiettivi ci permetterà di ottenere punti, e di piazzarci in una classifica che va dal Bronzo al Diamante; a seconda del nostro posizionamento, otterremo ricompense differenti.

Saranno anche presenti Eventi Crisi e Incarichi. Gli Incarichi sono missioni settimanali che propongono modificatori speciali alle nostre partite, mentre gli Eventi Crisi sono eventi a tempo limitato che modificano il gioco con contenuti a tema, introducendo un nuovo operatore al tuo roster o un nuovo pericoloso nemico da sconfiggere. Nel primo evento crisi, Spillover, i giocatori devono spazzare via colonie di massa di una versione evoluta dello Sprawl mentre orde di Archei tentano di fermarli. Gli Eventi Crisi saranno disponibili a poca distanza dal lancio del gioco.

Di Rainbow Six Extraction saranno disponibili due edizioni. Standard (39,99€) e Digital Deluxe (49,99€), che include tre pacchetti bonus. Tutte le edizioni del gioco includono due Buddy Pass, che permetteranno ad altri due giocatori di prendere parte alle missioni del REACT contro gli Archei per un periodo di 14 giorni.