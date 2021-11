Private Division acquisce Roll7, i creatori di OlliOlli

La sussidiaria di Take-Two Private Division ha di recente annunciato di aver portato a termine un accordo per l’acquisizione di Roll7, lo studio dei creatori di OlliOlli. La cifra spesa dal publisher per l’acquisizione publisher non è stata rivelata. Non si tratta, in ogni caso, di uno sviluppo inaspettato: le due compagnie avevano infatti già stretto accordi di publishing in passato, e non è strano che Roll7 abbia deciso di porsi sotto l’ala protettiva di Private Division.

“Private Division ha dato al nostro fantastico team i mezzi per puntare più in alto con OlliOlli World. Unirci a questa etichetta ci mette nella posizione perfetta per continuare a crescere e aspirare alla nostra ambizione di diventare uno sviluppatore di videogiochi di primo piano”, ha dichiarato Simon Bennett, co-CEO di Roll7. Oltre a OlliOlli World, lo studio londinese ha anche altri progetti ancora non annunciati che bollono in pentola.