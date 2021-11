Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, ecco la data d'uscita

Non ci sarà poi da attendere molto per mettere mano a Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition. Il nuovo trailer pubblicato da Microids rivela infatti che questa versione migliorata del gioco di Oddworld Inhabitants uscirà il 30 novembre su Epic Games Store, oltre che su console PlayStation e Xbox.











Oltre a miglioramenti visivi, alle animazioni e all’IA dei compagni, Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition includerà anche contenuti aggiuntivi. Su tutte le piattaforme sarà disponibile una modalità sfida, selezionabile dal menu principale una volta completato il gioco. Su console Xbox arriverà il Vykkers Lab, grande laboratorio aereo utilizzato per test farmaceutici sugli animali; su PlayStation ed Epic Games Store gli sviluppatori hanno invece incluso Toby’s Escape, livello speciale che ci aiuterà a scoprire come ha fatto Toby a sfuggire Rupture Farms. Ricordiamo che chi già possiede il gioco riceverà la Enhanced Edition come aggiornamento gratuito.