Project Awakening: torna a farsi vedere l'action RPG di Cygames

Chi di voi ha una memoria da elefante probabilmente ricorderà di aver sentito parlare di Project Awakening, action RPG annunciato da Cygames ormai nel 2018 e da tempo scomparso dai radar. Come segnalato da Twinfinite, in un recente livestream lo studio è tornato però a parlare del suo progetto; purtroppo niente gameplay, ma in compenso Cygames ha deciso di approfittare dell’occasione per mostrare il potenziale del motore di gioco Cyllista. Aspettatevi dunque un sacco di fogliame, di vegetazione e di condizioni di illuminazione differenti, ma niente botte fortissime. Se non altro, sembra che Project Awakening sarà un gran bel vedere.