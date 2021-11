Wartales: l'Accesso Anticipato inzierà a dicembre

Lo studio di sviluppo Shiro Games ha annunciato che il suo RPG tattico Wartales enterà in Accesso Anticipato su Steam a partire dal primo dicembre. La comunicazione arriva accompagnata da un nuovo trailer, che mette in mostra ambientazione e gameplay del gioco, che ci vede assumere il controllo di una banda di mercenari impegnata a dimostrare il suo valore (e possibilmente vedere l’alba del giorno dopo).











Wartales è ambientato in un mondo medievale con qualche accenno di fantasy. Nel corso della nostra esplorazione, ci avventureremo in antiche tombe popolate da esseri terrificanti; ma, allo stesso tempo, non aspettatevi che i vostri mercenari inizino a sparare palle di fuoco o dardi incantati. Saranno in ogni caso presenti diverse professioni per i nostri avventurieri, nove delle quali saranno già presenti nell’Accesso Anticipato. L’uscita del gioco completo è attualmente prevista per gli ultimi mesi del 2022. Del gioco è disponibile anche una demo su Steam.