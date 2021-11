MiHoYo apre un nuovo studio a Montreal, svilupperà un open world AAA

MiHoYo, lo studio cinese famoso per aver sviluppato titoli come Honkai Impact e Genshin Impact, ha di recente aperto un nuovo studio in quel di Montreal. La nuova realtà canadese rappresenta la prima espansione di miHoYo in Nord America, che si prospetta già come un potenziale peso massimo. La nuova divisione è alla ricerca di personale per circa un centinaio di persone, e non farà da supporto agli altri progetti già pubblicati o annunciati ufficialmente dallo studio ma, come rivelato da Montreal International, svilupperà un titolo open world AAA con meccaniche da sparatutto.

Come sottolineato dall’analista Daniel Ahmad, questo titolo non ancora mostrato al grande pubblico è in realtà in cantiere già da qualche anno: nel 2019 è infatti stato presentato da NVIDIA con il nome di Project X. Non dubitiamo che servirà ancora del tempo prima di vederlo in azione, però.