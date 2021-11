Warhammer 40,000: Battlesctor presto su Xbox, PlayStation, Game Pass

Il publisher Slitherine ha da poco annunciato che il suo tattico a turni Warhammer 40,000: Battlesector uscirà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 2 dicembre. Lo stesso giorno, il gioco arriverà anche sul servizio Xbox Game Pass, sia per console che per PC. La versione console includerà uno schema di comandi totalmente ripensato per essere adatto ai pad, oltre a una UI aggiornata.

Slitherine e Black Lab Games hanno anche parlato dei contenuti futuri del gioco. Sempre il 2 dicembre, saranno disponibili per l’acquisto due nuovi DLC che aggiungeranno altre unità d’elite. Il 14 dicembre, inoltre, gli sviluppatori ci parleranno di una nuova fazione in arrivo su Warhammer 40,000: Battlesector nel corso del 2022.