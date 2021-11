Halo Infinite: il multiplayer è ora disponibile

Vari segni indicavano che Xbox Game Studios e 343 Industries avessero intenzione di lanciare il multiplayer di Halo Infinite in contemporanea con il ventesimo anniversario di Xbox e di Halo, e così è stato. Che giochiate su PC o su Xbox, potete tranquillamente avviare il download e gettarvi nella mischia; non dovete nemmeno passare dalla carta di credito prima, dato che la componente online è free to play. 343 Industries ha anche pubblicato il trailer di lancio della Season 1: Heroes of Reach.











Vale la pena tenere presente che quella ora disponibile è considerata la versione beta del multiplayer da parte degli sviluppatori. I progressi ottenuti nel frattempo, in ogni caso, saranno mantenuti dopo il lancio. Per quelle quattro persone che non si sono ancora catapultate ad avviare il download, ricordiamo che la campagna di Halo Infinite arriverà l’8 dicembre.