Xbox: aggiunti oltre 70 giochi retrocompatibili

Non solo il lancio a sorpresa del multiplayer di Halo Infinite, disponibile su PC e Xbox dalla scorsa notte: Microsoft ha voluto festeggiare il ventennale della sua console con l’aggiunta di oltre 70 giochi al catalogo dei titoli retrocompatibili.

Tra questi spiccano l’intera saga di Max Payne e tutta quella di F.E.A.R., nonché il franchise di Skate e oltre 20 titoli cult della prima Xbox, come Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter, e Otogi. Tutti i videogiochi aggiunti in queste ore potranno usufruire della funzione Auto HDR su Xbox Series X|S, mentre alcuni di questi 70 giochi retrocompatibili supporteranno la feature FPS Boost che raddoppia il frame rate da 30 a 60 fotogrammi al secondo. L’FPS Boost è ora attivo anche su altri titoli già retrocompatibili, tra cui la saga di Gears of War, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, Sonic Generations e Alan Wake, giusto per citarne alcuni.

Microsoft ha infine fatto sapere che questa è stata l’ultima infornata di videogiochi retrocompatibili: ciò significa che in futuro non vedremo più altre aggiunte al programma.

