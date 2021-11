Outriders: disponibile l'aggiornamento gratuito New Horizon

People Can Fly e Square Enix hanno presentato New Horizon, la prima espansione di Outriders disponibile da oggi su PC e console tramite un aggiornamento gratuito.











L’update introduce quattro nuove Spedizioni, un sistema transmog, le Spedizioni senza limiti di tempo, nuovi aspetti delle armi, un nuovo bilanciamento delle classi, delle abilità e delle mod, nonché una riprogettazione del negozio delle Spedizioni di Tiago e dei suoi oggetti in vendita, oltre a molti altri miglioramenti generali al gioco.

Non è tutto, però, dal momento che gli sviluppatori hanno approfittato dell’occasione per annunciare anche Wordslayer, la seconda espansione di Outriders in arrivo nella primavera del 2022.

“Abbiamo lavorato sodo per migliorare l’esperienza di gioco di Outriders e col nuovo aggiornamento New Horizon abbiamo risposto alla maggior parte dei feedback ricevuti dai giocatori prima della grossa espansione in arrivo nel 2022, Worldslayer”, ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios. “Non c’è momento migliore per iniziare, ricominciare o riprendere il viaggio su Enoch in quella che è la versione definitiva di Outriders”.