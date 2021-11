The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva PC e Xbox

Brutte notizie per chi sperava di poter giocare a The Elder Scrolls 6 su una PS5: Phil Spencer ha finalmente confermato che il prossimo videogioco di ruolo di Bethesda sarà un’esclusiva PC e Xbox, proprio come Starfield.

Intervenendo sulle colonne di QG, il boss della divisione Xbox ha spiegato che tale decisione non è stata presa per punire questa o quella piattaforma, ma per giustificare l’acquisizione da 7,5 miliardi di dollari di ZeniMax e Bethesda. Phil Spencer ha poi dichiarato che tale politica non si applica solo a The Elder Scrolls 6 (e a Starfield) ma anche a tutti gli altri franchise di proprietà di Microsoft, pertanto è facile immaginare che d’ora in avanti tutti i titoli prodotti dagli Xbox Game Studios vedranno la luce solamente su PC e console Xbox, con buona pace dell’utenza PlayStation.

Condividi con gli amici Inviare