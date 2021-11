Medal of Honor: Above and Beyond arriva su Oculus Quest 2

Dopo essere stato pubblicato su altri visori per PC, Medal of Honor: Above and Beyond è finalmente disponibile anche sul dispositivo standalone Oculus Quest 2.











Lo sparatutto di Respawn Entertainment, vincitore tra l’altro di un premio Oscar per il miglior corto documentario, ha riscosso un buon successo di critica e di pubblico, pertanto non stupisce che Zampella e compagni abbiano deciso di portare il gioco anche su Quest 2. Da notare, infine, che Medal of Honor: Above and Beyond è cross-buy (ma non cross-play) con la versione Rift, quindi acquistando questa versione sarà automaticamente disponibile anche quella per Oculus Quest 2 (e viceversa).