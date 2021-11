Halo Infinite: la Stagione 1 durerà fino a maggio 2022

Pubblicato a sorpresa nella tarda serata di ieri per celebrare il ventennale della serie e di Xbox, il multiplayer di Halo Infinite ha già attratto a sé un discreto numero di giocatori grazie anche alla sua natura di titolo free-to-play. Tuttavia, 343 Industries ha già dovuto fare una importante precisazione dichiarando che la Stagione 1 di Halo Infinite non durerà tre mesi, come inizialmente previsto, bensì è stata prolungata fino al mese di maggio 2022.

Gli sviluppatori spiegano che l’estensione della prima stagione permetterà al team di dedicarsi con maggiore tranquillità alla creazione dei contenuti per la Stagione 2, che dunque debutterà nella primavera del prossimo anno.

