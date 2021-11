Atelier Sophie 2: il nuovo trailer mostra il mondo di Erde Wiege

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, nuovo capitolo della serie sviluppata da Gust. Questo video ci porta a conoscere in particolare il mondo magico di Erde Wiege, dove passato, futuro e presente si intrecciano. Proprio qui la protagonista Sophie Neuenmuller dovrà mettersi alla ricerca della sua amica Plachta, risucchiata da un portale e misteriosamente scomparsa.











Il video mostra inoltre alcune delle nuove meccaniche di gioco di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Grazie alle Dreamscape Stone, per esempio, sarà possibile alterare il tempo atmosferico di una determinata zona e sfruttare questo cambiamento per proseguire nel nostro viaggio. Non mancheranno inoltre i tradizionali minigiochi, grazie ai quali potremo ottenere materiali rari e particolarmente utili per la sintesi di consumabili e oggetti speciali.