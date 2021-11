Bandai Namco annuncia Dragon Ball: The Breakers

Bandai Namco ha da poco annunciato Dragon Ball: The Breakers, un titolo multiplayer asimmetrico che arriverà nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; sarà inoltre compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Il titolo vedrà uno dei giocatori calarsi nei panni di alcuni dei nemici più iconici della serie; sfide più che alla pari per i protagonisti dell’anime… peccato che gli altri sette giocatori si troveranno invece a controllare comuni essere umani.











Impossibilitati ad affrontare il Razziatore in uno scontro diretto, i sette superstiti dovranno cercare di collaborare per trovare un modo di fermarlo o, in alternativa, fuggire tramite la Super macchina del tempo. Per Dragon Ball: The Breakers è prevista una closed beta su PC, e collegamenti con Dragon Ball Xenoverse 2. In entrambi i casi, informazioni più dettagliate verranno condivise prossimamente.