Ruined King: A League of Legends Story disponibile da oggi

A sorpresa, l’appena conclusasi presentazione Riot Forge ha rivelato che Ruined King: A League of Legends Story, l’RPG sviluppato da Airship Syndicate, uscirà nei negozi nel corso della giornata di oggi. Al momento della stesura dell’articolo, il gioco non sembra ancora disponibile in tutti i negozi digitali, ma non dubitiamo che sia solo questione di tempo. Nel frattempo, potete godervi il nuovissimo trailer di lancio.











Ruined King: A League of Legends Story segue la storia di Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke, sei personaggi dalle storie differenti ma tutti intenzionati a fermare la minaccia della Nebbia Oscura e del Re in Rovina. A livello di gameplay, il gioco pare riprendere molto da Battle Chasers: Nightwar, il precendente titolo dello studio; sono in ogni caso presenti anche nuove meccaniche, come per esempio la possibilità di assegnare ciascun personaggio ad una “linea” per incrementare la sua velocità o piuttosto il suo attacco. Il titolo è disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.