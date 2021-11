Il reboot di Saints Row è stato rinviato ad agosto 2022

Brutte notizie per chi sperava di scorrazzare tra le strade di Santo Ileso a febbraio: Volition ha appena rinviato di sei mesi l’uscita di Saints Row, che ora vedrà la luce il prossimo 23 agosto 2022.

Lo studio spiega di aver sottovalutato l’impatto che le misure anti-Covid hanno avuto sullo sviluppo, pertanto è necessaria una gestazione un po’ più lunga per apportare le dovute modifiche al codice di gioco affinché il prodotto finale sia in linea con le aspettative del team e del pubblico. Volition ci tiene a precisare che il tempo aggiuntivo verrà impiegato solamente per correggere i bug e migliorare lo stato tecnico di Saints Row, laddove il cuore di questo reboot rimarrà sostanzialmente inalterato, con buona pace di chi sperava in un dietrofront rispetto al reboot della serie.

