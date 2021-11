Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick accusato di connivenza

Non si placa la bufera che ha colpito l’intera Activision Blizzard, al centro di un vero e proprio uragano giudiziario e mediatico dalla scorsa estate per via di molte presunte accuse di molestie e sessismo: ora a essere sotto accusa è direttamente il CEO Bobby Kotick, verso cui punta il dito un’inchiesta giornalistica del Wall Street Journal. Secondo quest’ultimo report, Kotick sarebbe stato a conoscenza di molte accuse nei confronti di diversi esponenti di spicco del gruppo che amministra ben prima che tali questioni diventassero di pubblico dominio, mentre in alcuni casi si sarebbe mosso in prima persona per coprire i presunti responsabili.

Per esempio, il WSJ cita il caso di Dan Bunting, co-head di Treyarch, accusato di aver molestato una dipendente nel 2017. Un’inchiesta interna avrebbe consigliato ai manager di Activision Blizzard di licenziare Bunting, tuttavia Bobby Kotick si sarebbe messo di traverso commutando il licenziamento per direttissima in sanzioni disciplinari e attività di terapia. Il report cita anche altri casi simili, ma relativamente meno gravi, con riferimento alla situazione di Blizzard Entertainment e a diverse accuse di molestie tra le fila di Sledgehammer Games, lasciando intendere che Kotick fosse a conoscenza di tutto senza mettere in atto alcuna azione per contrastare tali dinamiche.

Da notare che, a seguito dell’articolo pubblicato sul Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione di Activision Blizzard ha fatto quadrato attorno al CEO, sottolineando la propria fiducia nei confronti di Bobby Kotick, come riportato da GamesIndustry. Un gruppo di dipendenti della compagnia, invece, ha immediatamente inscenato delle proteste chiedendo le dimissioni di Kotick alla luce di quanto descritto dalla stampa.

