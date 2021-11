Halo Infinite: il team potrebbe modificare il Battle Pass

Pubblicato a sorpresa lo scorso lunedì, il multiplayer di Halo Infinite sta ricevendo consensi pressoché unanimi da parte della community, tuttavia molte delle critiche negative si stanno concentrando sul sistema di progressione legato al Battle Pass. Secondo gli utenti, alcune missioni richiedono il completamento di obiettivi fin troppo specifici e ricompensano il giocatore con pochi punti esperienza. Si tratta di una problematica che in verità avevamo sollevato anche noi in sede di anteprima, quando abbiamo avuto modo di provare il comparto multiplayer di Halo Infinite, Battle Pass incluso.

Ora Brian Jarrard, community director di 343 Industries, è intervenuto su Twitter per far sapere che il team di sviluppo sta raccogliendo i feedback degli utenti e potrebbe andare a modificare proprio il funzionamento del Battle Pass sulla base degli input della community. A tal proposito, Jarrard invita i giocatori a continuare a fornire critiche costruttive agli sviluppatori: in questo modo sarà più semplice per 343 agire di conseguenza.

Nel frattempo teniamo a ricordare che, sebbene il multiplayer di Halo Infinite sia già disponibile su PC e console Xbox, la campagna single player verrà pubblicata il prossimo 8 dicembre.

