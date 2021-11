Xbox Game Pass: Mortal Shell guida la selezione di metà novembre

Microsoft ha diffuso l’elenco delle new entry nel catalogo di Xbox Game Pass: tra questi spicca Mortal Shell, l’action RPG di stampo soulslike targato Cold Symmetry.

Di seguito l’elenco completo delle novità in arrivo in questa seconda metà di novembre:

Dead Space (Cloud) – Già disponibile

(Cloud) – Già disponibile Dragon Age: Origins (Cloud) – Già disponibile

(Cloud) – Già disponibile Next Space Rebels (Cloud, Console, PC) – 17 novembre

(Cloud, Console, PC) – 17 novembre Exo One (Cloud, Console, PC) – 18 novembre

(Cloud, Console, PC) – 18 novembre My Friend Pedro (Cloud, Console, PC) – 18 novembre

(Cloud, Console, PC) – 18 novembre Undongeon (Cloud, Console, PC) – 18 novembre

(Cloud, Console, PC) – 18 novembre DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game (Cloud, Console, PC) – 23 novembre

(Cloud, Console, PC) – 23 novembre Mortal Shell (Cloud, Console, PC) – 23 novembre

(Cloud, Console, PC) – 23 novembre Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Console, PC) – 30 novembre