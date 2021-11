CONV/RGENCE: A League of Legends Story mostra il suo gameplay

Sono passati quasi due anni da quando Double Stallion e Riot Forge hanno annunciato di essere al lavoro su CONV/RGENCE: A League of Legends Story, e nel frattempo l’action platform non si è fatto sentire spesso. Il periodo di silenzio radio si è però interrotto nel corso della recente presentazione del publisher, durante la quale gli sviluppatori sono tornati a farsi vedere con un video che ci racconta come è proseguito lo sviluppo del gioco. Non manca nemmeno qualche nuovo spezzone di gameplay.











Action platform ambientato in quel di Zaun, il gioco ci metterà nei panni di Ekko, intrapendente scapestrato capace di riavvolgere il tempo a piacimento. Questa particolare abilità gli tornerà sicuramente utile per sventare il catastrofico piano di alcuni signori del crimine… e per evitare brutte figure nel corso dell’avventura. CONV/RGENCE: A League of Legends Story uscirà nel corso del 2022 su PC e su console.