Riot Forge e Tequila Works annunciano Song of Nunu

Oltre ad aver annunciato il lancio di Ruined King e di Hextech Mayhem, la recente presentazione di Riot Forge non ha mancato di portare con sé un nuovo annuncio. Stiamo parlando di Song of Nunu: A League of Legends Story, nuovo titolo di Tequila Works, studio spagnolo che ha dato i natali a Deadlight, Rime e The Sexy Brutale. Presentato con un diario di sviluppo, questo gioco ci calerà nei panni del giovane Nunu e del suo paffuto compagno di viaggio Willump.











Il viaggio del duo ci porterà nelle gelide lande di Freljord, dove Nunu si è avventurato alla ricerca di sua madre, e dove i due affronteranno ogni sorta di peripezie mentre scoprono mano a mano i segreti di questo inospitale continente. Song of Nunu: A League of Legends Story uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2022.