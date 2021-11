Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 procede bene, dice Paradox

A dispetto di tutte le numerose difficoltà incontrate nel corso degli ultimi mesi (sul serio, sono state davvero parecchie), sembra che tutto sommato Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 non se la stia poi passando così male. È quanto ha avuto da dire, se non altro, il Chef Financial Officer di Paradox Interactive Alexander Bricca, che nel corso di un Q&A ha dichiarato: “Bloodlines 2 è un gioco che secondo noi ha un ottimo potenziale, con una fanbase molto forte. I nuovi sviluppatori se la stanno cavando bene, e noi siamo soddisfatti dei progressi compiuti con il progetto, ma ci vorrà ancora un bel po’ prima di poter parlare di una data d’uscita.”

Ricordiamo che Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 ha cambiato sviluppatore a febbraio di quest’anno, quando i progetto è stato tolto dalla direzione di Hardsuit Labs. Rimane ancora ignoto il nome del nuovo studio che se ne sta occupando, ma se non altro per i momento possiamo allontanare i timori di una possibile cancellazione.