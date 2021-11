Embracer Group intende acquisire altri 37 studi, più o meno

Embracer Group non sembra certo avere intenzione di fermarsi. Dopo aver portato a termine numerose acquisizioni importanti nel corso dell’ultimo anno, come ad esempio quelle di Gearbox e di Flying Wild Hog, il gruppo svedese ha infatti chiarito di avere piani simili anche per quest’anno. Come dichiarato dal co-fondatore e CEO Lars Wingefors nell’ultimo report interno a pagina 4, “Nel corso degli ultimi 12 mesi, abbiamo compiuto 37 acquisizioni e ci aspettiamo di farne un quantitativo simile nel prossimi 12 mesi. Abbiamo un gran numero di processi e di discussioni in corso, inclusa una serie di accordi di esclusiva già firmati.” Ricordiamo che Embracer Group è la compagnia madre delle due etichette di publishing THQ Nordic e Koch Media.



