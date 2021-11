Farming Simulator 22: rivelata la mappa ambientata nelle Alpi

Forse per voi agricoltura e allevamento non sono sinonimo di sconfinate pianure o di coltivazioni di ulivi e vigneti, ma del sapore dell’aria fresca di alta montagna. In tal caso, sappiate che Farming Simulator 22 non si è certo dimenticato di voi. L’ultimo trailer del gioco di GIANTS Software presenta infatti la deliziosa località alpina di Erlengrat, nella quale si alterneranno distese innevate e verdi colline. L’ambientazone perfetta sia per chi vuole dedicarsi al pascolo che per chi adora i bei panorami!











GIANTS Software ha inoltre rivelato che su PC il gioco sarà compatibile con NVIDIA DLSS e DLAA, entrambe tecnologie capaci di assicurare miglioramenti della qualità dell’immagine e conteggi di framerate più elevati. Potete trovare di seguito un video comparativo; noi, nel frattempo, vi ricordiamo che Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre su PC e console PlayStation e Sony.