Windjammers 2 arriverà anche su Xbox, presentati due nuovi personaggi

Dotemu parte alla carica con una serie di novità su Windjammers 2. Il particolare titolo a metà fra lo sportivo e il picchiaduro arriverà infatti, oltre che su PC, PS4, PS5 e Switch, anche su console Xbox. Non solo: il gioco sarà anche su Xbox Game Pass sia per console che per PC, ed è inoltre stato confermato il crossplay fra PC e Xbox, mentre gli utenti PlayStation potranno sfidarsi senza barriere generazionali.

Arriva anche un nuovo trailer, che presenta due nuovi contendenti di Windjammers 2: il novizio Sammy Ho e il veterano Jordi Costa. La loro esperienza sul campo sarà pure diversa, ma entrambi prometto di essere avversari temibili, quindi sottovalutateli a vostro rischio e pericolo!